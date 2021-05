Konzertsaison eröffnet: Hofkonzert im Pflanzeneck Wense

Wense

Trotz Gewitter, trotz Kälte und vor allem trotz Corona: Es geht wieder los! Mehr als 50 Zuhörer sind ins Pflanzeneck Wense gekommen, um beim allerersten Konzert dabei zu sein. Unter Einhaltung strenger Regeln haben Imke Grotewold und ihr Mann Hans-Heinrich Lippe allen Mut zusammen genommen und sind in die Konzertsaison „Pflanzeneck bei Nacht“ gestartet. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen beim Landkreis Peine waren durchweg positiv. Wir haben aber auch viele Tage und Nächte gegrübelt, wie wir es richtig machen können. Die Erfahrung vom letzten Jahr, wo wir auch schon Konzerte mit Hygienekonzept stattfinden ließen, hat uns beim Neustart geholfen“, zieht Veranstalterin Grotewold ein zufriedenes Fazit.

Die Veranstalter Imke Grotewold und Hans-Heinrich Lippe waren „rundum zufrieden“ mit ihrem Saisonauftakt. Quelle: Grit Storz

So begrüßte die Pflanzeneck-Inhaberin gemeinsam mit ihrem Mann gut gelaunt die Zuhörer am Eingang. Alle Besucher trugen sich in Listen ein und zeigten ihre jeweiligen Nachweise für die berühmten drei „G“ vor – genesen, geimpft oder getestet mussten die Konzertgänger sein. Jeder wurde an seinen Tisch geführt, Masken waren Pflicht und genaue Wegevorgaben ebenso.

Das alles machte den Gästen aber überhaupt nichts aus. „Wir freuen uns riesig, dass es nun endlich wieder los geht. Als regelmäßige Besucher der Planzeneck-Konzerte wollten wir jetzt sehr gerne kommen“, erzählen Karin Munsky und Christian Schudzich aus Essinghausen. Ebenfalls kaum erwarten konnte es Familie Grote aus Hohenhameln. Die beiden ehrenamtlichen Schnelltester sind gern gekommenund finden die Organisation perfekt. „Wir freuen uns total auf das Konzert“, sagt Wilhelm Grote. Ebenfalls mit viel Vorfreude kam Renate Pahlow aus Wense. „Ich habe mich gern testen lassen und mir macht auch das Wetter nichts aus. Hauptsache, wir können alle wieder mal ein Konzert hier genießen“, erklärt sie begeistert vom „Mut der Veranstalter“.

Gitarrenkünstler singt von allen Facetten der Liebe

Mit so viel Vorschusslorbeeren bedacht, startete schließlich Michael Raeder in sein zweistündiges Programm. Während der Gitarrenkünstler von allen Facetten der Liebe sang, zwischen Led Zeppelin, Hildegard Knef, eigenen Songs und lyrischen Texten wechselte, tobte sich das Wetter so richtig aus. Die Zuhörer zogen kurzerhand die Kapuzen über den Kopf, spannten die Schirme auf und blieben einfach sitzen. Ob ein Gedicht von Hans Kruppa, Anekdoten von seinen künstlerischen Reisen, eine lustige Erzählung von Heinrich Böll oder persönliche Geschichten – Raeder unterhielt sein Publikum bestens. So witzelte er über das Wetter, freute sich aber trotz der gesamten Umstände, wieder auf der Bühne zu stehen. „Hach wie schön, ich wusste gar nicht mehr, wie gut sich das anfühlt“, gab Raeder seine Gedanken zum „Tour-Comeback“ preis.

Der Songpoet Michael Raeder aus Wietzen sang und spielte zwei Stunden über die Liebe. Quelle: Grit Storz

Seine Zuhörer fanden es toll. Echte, handgemachte Musik, wunderbar ausgesuchte Lieder, gewürzt mit einer Prise Humor, haben die Hofkonzertbesucher zwei Stunden leise mitsingen, wippen und sich amüsieren lassen. Gekonnte Interpretationen von Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ und „As time goes by“ aus Casablanca bekamen ebenso viel Beifall wie beispielsweise sein eigener Song „Feuervögel“.

Ein gelungenes erstes Konzert nach einer langen Corona-Pause

Insgesamt war es ein gelungenes erstes Konzert nach einer langen Corona-Pause. Weitere werden im Pflanzeneck an den kommenden Freitagen folgen. Dann bei hoffentlich schönerem Wetter. Dies blieb tatsächlich der einzige Wunsch, den die Besucher und Veranstalter hatten – ansonsten gab es für alle Mitwirkenden ein dickes Lob und viel Applaus.

Von Grit Storz