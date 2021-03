Kommunalwahl: Das sind die Themen der CDU Wendeburg

Wendeburg

Wie kann man die Gemeinde Wendeburg weiterentwickeln, damit die Bürger sich weiterhin dort wohl fühlen und die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt werden? Mit dieser Frage hat sich angesichts der Kommunalwahl am 12. September der CDU-Gemeindeverband Wendeburg befasst und daraus seine Themen für den Wahlkampf entwickelt.

Ein wichtiges Ziel sei es, die Chancen der Digitalisierung für Jung und Alt zu nutzen. „Die Grundschüler sollen zunehmend vom Digitalpakt profitieren und eine zukunftsorientierte Ausbildung mit den modernsten Mitteln erhalten. Aber auch die älteren Mitbürger müssen wir auf dem Weg der Digitalisierung mitnehmen, egal ob zu Hause oder in Einrichtungen wie Seniorenheimen und betreutem Wohnen“, sagt der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, Swen Goldschmidt. Bei den Grundschulen gehe es zudem um eine nachhaltige Lüftungstechnik für ein gesundes Raumklima.

Gesundheitszentrum in der Nähe des Seniorenzentrums

Um die leistungsfähige Gesundheitsstruktur zu erhalten und weiterzuentwickeln, befürwortet die CDU eine Art Gesundheitszentrum in der Nähe des neuen Seniorenzentrums. „Eine Ansiedlung mehrerer Ärzte, einer Praxis für Krankengymnastik und vielleicht auch eines Sanitätshauses könnte so entstehen“, blickt Goldschmidt in die Zukunft. Dies bedürfe jedoch einer strukturierten Planung und langer Vorbereitungszeit.

Mit der Idee zum Bau einer Freiluft-Sporthalle als barrierefreie Multifunktionsfläche will die CDU den Bereich Sport und Freizeit bereichern. Jugendfußball auch im Winter, Sportveranstaltungen für Jung und Alt und die Durchführung von wetter-unabhängigen dörflichen, kulturellen Veranstaltungen sind Beispiele für Nutzungsmöglichkeiten.

Über Mobilität Gedanken gemacht

Auch über die Mobilität habe man sich Gedanken gemacht: „Der Bürgerbus wird kommen, aber warum sollte es Car-Sharing – Autos teilen statt besitzen – nur in der Stadt geben?“, fragt Golfschmidt. Und auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für untere Einkommensschichten habe die CDU auf der Agenda.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme gibt es auf der Internetseite www.cdu-wendeburg.de oder auf Facebook unter CDU-Gemeindeverband Wendeburg. „Mit Kandidaten sind wir schon gut aufgestellt. In etwa drei Monaten wollen wir die Listen endgültig fertigstellen. Bis dahin können sich Interessierte bei uns melden, um mitzugestalten. Wir würden uns freuen“, betont Goldschmidt.

Von Kerstin Wosnitza