Köchingen: Auffahrunfall auf der Vechelder Straße 

Köchingen

Auf der Vechelder Straße in Köchingen kam es am Mittwoch, 7. April, um 17.10 Uhr zu einem Auffahrunfall. Nach Angaben der Polizei in Vechelde war ein 36-jähriger Mann mit seinem Mercedes Benz in Richtung Vechelde unterwegs. Vermutlich infolge von Unachtsamkeit fuhr er auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten VW Transporter auf.

Verletzter wurde mit dem Hubschrauber in Klinik geflogen

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in ein Braunschweiger Krankenhaus geflogen wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Von Kerstin Wosnitza