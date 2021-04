Klein Lafferder Baugebiet: Erschließungsarbeiten beginnen

Klein Lafferde

Im Klein Lafferder Baugebiet „Oberger Weg Nord“ hat die Gemeinde Lengede fünf weitere Bauplätze für Einfamilienhäuser zur Verfügung gestellt. Die beauftragte Fachfirma will die Erschließungsarbeiten, bei denen neben den Leitungen für Wasser/Abwasser, Strom und Gas auch Rohre für die Anbindung an das schnelle Internet verlegt werden, voraussichtlich im Juni beendet haben.

„Der Bedarf und die Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde Lengede sind ungebrochen hoch“, erläutert Bürgermeisterin Maren Wegener das stetig steigende Interesse potenzieller Häuslebauer an Grundstücksflächen in allen fünf Ortschaften der Gemeinde. Die Vermarktung der fünf zusätzlichen Grundstücke in Klein Lafferde erfolgte im Februar zu einem Quadratmeterpreis in Höhe von 146 Euro zuzüglich Kanalbaubeitrag. Alle Grundstücke seien innerhalb kurzer Zeit vergeben gewesen.

„Wir bieten den Einwohnerinnen und Einwohnern in der Gemeinde Lengede attraktive Lebensbedingungen. Hierzu zählen neben den gut zu erreichenden Einkaufsmöglichkeiten auch die Bildungsangebote für Kinder“, so Wegener. So werde in jeder Ortschaft mindestens eine Kinderkrippe und ein Kindergarten für die frühkindliche Bildung vorgehalten. „Auch unsere drei Grundschulen und die IGS Lengede tragen dazu bei, dass unsere Infrastruktur immer weiter ausgebaut wird. Immer mehr Menschen von nah und fern möchten Teil unserer liebenswerten Gemeinde werden“, bekräftigt die Bürgermeisterin. Klein Lafferdes Ortsbürgermeisterin Gerlinde Perschall ergänzt: „So bleibt unsere Gemeinde – aber auch die Ortschaft Klein Lafferde – für die Zukunft weiterhin gut aufgestellt.“

