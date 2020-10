Klein Gleidingen: Autofahrer (80) rammt Verkehrsschild und fährt weg

Klein Gleidingen

Fahrerflucht in Klein Gleidingen: Ein 80-jähriger Braunschweiger beschädigte am Sonntag gegen 11.40 Uhr in Höhe der Straße „Heinrichshöhe“ beim Rückwärtsfahren ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter in Richtung Timmerlah. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Diese konnte den Fahrer an seiner Wohnanschrift in Braunschweig antreffen. Dort stand auch das beschädigte Fahrzeug.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro. Gegen den Braunschweiger wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

