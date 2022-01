Kamera-Roboter filmt Abwasserkanäle in Alvesse

Alvesse

Jetzt beginnt die TV-Inspektion der Abwasserkanäle in Alvesse bei Vechelde: Die Fachfirma Onyx nimmt im Auftrag des Wasserverbands Peine den aktuellen Zustand des Kanalsystems auf.

„Dazu fährt ein kleiner Kameraroboter die Rohre innen ab und zeichnet Bilder auf, die wir im Anschluss auswerten“, erklärt Sven Harnagel, zuständiger Kanalsanierer des Verbands. Für aussagekräftige Bilder müssten die Kanäle vor der Befahrung zunächst im Hochdruckverfahren gespült werden. Er betont: „Wichtig ist hier, dass die vorgeschriebene Be- und Entlüftung der Hausanlage funktioniert.“

Zudem erleichtere der freie Zugang zu Kontrollschächten, die auch auf privaten Grundstücken liegen könnten, die zügige Untersuchung, denn diese Schächte sind Einstiegspunkte für die Kanalkamera. Bis Mitte April solle die Befahrung in Alvesse abgeschlossen sein, wenn das Wetter mitspiele, blickt Harnagel voraus. In den kommenden Wochen erfolgt die TV-Kanalinspektion auch in Vallstedt und Bodenstedt.

Hochdruckspülung vorab ist notwendig

Diese genaue Bestandsaufnahme des Kanalzustands beginnt in der Regel mit der Befahrung der sogenannten Hauptkanäle, der großen Sammler im öffentlichen Straßenraum. Im Anschluss werden die von dort abzweigenden Anschlussleitungen bis zu den Privatanlagen per kleinem Kameraroboter befahren. Diese Kamerabefahrung in der Gemeinde Vechelde ist Teil des auf zehn Jahre angelegten Großprojekts zur Kanalsanierung beim Wasserverband Peine.

„Die Hochdruckspülung vorab ist dringend notwendig, um den Zustand der Rohre mit der Kanalkamera überhaupt korrekt aufnehmen zu können“, so Harnagel. Mit Beeinträchtigungen für die Anwohner sei nicht zu rechnen. „Ist ein Rauschen durch den Geruchsverschluss der Toilette oder Dusche zu hören, ist das ein positives Zeichen – das spricht dafür, dass die private Hausleitung keine Verstopfungen aufweist und das System funktioniert“, beantwortet der Fachmann eine der häufigsten Fragen.

Sollte sich nach der Untersuchung ein unangenehmer Geruch bemerkbar machen, spreche das dafür, dass das Wasser aus dem Geruchsverschluss teils herausgesaugt wurde. „In solchen Fällen einfach Wasser ins Waschbecken laufen lassen oder die Toilettenspülung betätigen, dann wird das Wasser im Geruchsverschluss ersetzt“, rät er.

Von der Redaktion