Vechelde

Dem Alltagstrott entfliehen und erholsame Tage verbringen – das möchte die Vechelder Jugendpflege bei ihren Fahrten ermöglichen. Nette Leute treffen, Spaß miteinander haben und Neues entdecken, können Teilnehmer im kommenden Jahr bei den Reisen. Anmeldungen sind ab dem 11. Januar möglich. Das sind die Ziele:

„Raus aus dem Alltag, rein in die Natur“: vom 8. bis 10. Juli findet mit dem Eltzemännerteam der Jugendpflege ein Vater-Kind-Erlebniswochenende in Eltze mit Lagerfeuer, Sport- und Spielangeboten und Grillen statt. Die Fahrt kostet 39 Euro für einen Vater, plus ein Kind. Jedes weitere Kind kostet 10 Euro.

Auch ein Zeltlager für Kinder von 8 bis 15 Jahren findet in Eltze statt. Vom 14. bis zum 26. Juli verbringen die Teilnehmer 13 Zeltlagertage mit Tagesfahrten, Spiel- und Bastelangeboten, vielen altersgerechten Aktionen, Badefahrten, Spielturnieren aber auch Abenteuer, Zeltlagerromantik am Lagerfeuer und viel Erholung für die Eltern. Die Fahrt kostet 219 Euro für Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der Gemeinde Vechelde. Auswärtige zahlen 35 Euro Aufpreis.

Segelfreizeit und „Zwergenwochenende“ mit der Jugendpflege Vechelde

Traumurlaub auf einem Segelschiff? Auch das ist mit der Jugendpflege möglich. Bei der Segelfreizeit im Ijsselmeer/Holland können vom 8. bis 12.August Jugendliche ab 14 Jahren mitfahren. Segelkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Fahrt kostet 279 Euro für Teilnehmer aus der Gemeinde Vechelde. Auswärtige zahlen 30 Euro Aufpreis.

Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Jahr findet auch 2022 wieder ein „Zwergenwochenende“ für Kinder von 6 bis 9 Jahren vom 9. bis 11. September auf dem Zeltplatz in Eltze statt. Mit Stockbrot und Lagerfeuer. Das Wochenende kostet 29 Euro für Teilnehmer aus der Gemeinde Vechelde. Auswärtige zahlen 5 Euro Aufpreis.

Die Herbstfreizeit für Kinder von 9 bis 14 Jahren führt die Teilnehmer vom 25. bis 28. Oktober wieder zum Jugendhof Sachsenhain in Verden. Der Preis beträgt 99 Euro für Teilnehmer aus der Gemeinde Vechelde Auswärtige einen Aufpreis von 20 Euro.

So funktioniert die Anmeldung

Jede Freizeit wird von ausgebildeten Gruppenleitern begleitet. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, deshalb gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Anmeldebeginn ist am 11. Januar ab 14 Uhr. Um Gedränge im Kinder- und Jugendzentrum zu vermeiden kann ab 12 Uhr telefonisch unter (05302) 1725 eine Anmeldezeit gebucht werden. Anmeldungen werden nicht telefonisch oder per E-Mail angenommen, Reservierungen sind nicht möglich. Pro anmeldende Person können drei Teilnehmer pro Freizeit angemeldet werden.

