Jugendfeuerwehr Vechelde/Wahle spendet Lebensmittel an die Peiner Tafel

Vechelde/Wahle

Vor 50 Jahren wurde von der damals noch selbständigen Freiwilligen Feuerwehr Wahle eine Jugendabteilung gegründet – die erste in der heutigen Gemeinde Vechelde. Feierlichkeiten waren im Gründungsmonat September vorgesehen. In diesem Rahmen sollten eingelagerte Lebensmittel verbraucht werden – das war dann allerdings aufgrund der coronabedingten Einstellung des Dienstbetriebes nicht möglich. Nun hat die Feuerwehr die Lebensmittel stattdessen an die Peiner Tafel gespendet.

Vor mehr als elf Jahren fusionierten die Feuerwehren Vechelde und Wahle, der Dienstbetrieb wurde als Jugendfeuerwehr Vechelde/Wahle fortgesetzt. Aus den Wahler Ursprüngen heraus, besteht die Jugendabteilung also seit mittlerweile 50 Jahren. Eigentlich ein Grund zum Feiern, doch machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung.

Die Lebensmittel sollen Menschen zugute kommen, die Unterstützung brauchen

Insofern musste von den Betreuern der Jugendabteilung geklärt werden, was mit den eingelagerten Lebensmitteln geschehen soll. Nach kurzer Überlegung entstand die Idee, die Lebensmittel Menschen zukommen zu lassen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Deshalb nahm die Feuerwehr Kontakt mit der Peiner Tafel auf, um einen Übergabetermin zu vereinbaren.

Drei Kisten, gefüllt mit Kaffee, Instant-Eistee, Speiseöl, Marmelade, Apfelmus, Sirup, Apfelsaft, Sauerkirschen und Zucker wurden den Mitarbeiterinnen übergeben – und die Freude war groß. Einerseits darüber, dass Jugendfeuerwehrwartin Barbara Balke und das Betreuer-Team an die Tafel gedacht haben, und andererseits darüber, dass so viel zusammengekommen ist.

Von Dennis Nobbe