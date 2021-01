In Lengedes schwedischer Partnergemeinde dürfen Kinder wieder zum Sport

Alvesta

Gute Nachrichten lesen auch die Einwohner aus Lengedes schwedischer Partner-Gemeinde Alvesta in der düsteren Corona-Krise noch lieber als sonst. In den vergangenen Tagen konnten sie sich gleich über drei freuen: Am Salen-See werden eine Strandpromenade und 42 Eigentumswohnungen mit Blick aufs Wasser entstehen, die Kommune wurde dafür ausgezeichnet, dass sie im Landkreis Kronoberg den größten Anteil an Unternehmen hat, die neue Mitarbeiter einstellen, ihren Umsatz steigern und Gewinne erzielen. Und: Noch in dieser Woche sollen die Bewohner der Seniorenheime und Pflegekräfte ihre zweite Corona-Impfung erhalten. „Viele Bürger freuen sich jetzt auf die Impfung, sie sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagt Alvestas Bürgermeister Per Ribacke.

Per Ribacke ist Alvestas Bürgermeister und vermisst derzeit vor allem die Treffen und den Austausch mit Bürgern. Quelle: Gemeinde Alvesta

Anzeige

Im Café St. Clair einen Kaffee trinken und ein Hühnchen-Sandwich mit Teriyaki-Sauce oder einen Walnuss-Brownie essen – in Alvesta geht das noch. Die Corona-Beschränkungen in Lengedes Partner-Gemeinde sind nicht so intensiv wie die im Landkreis Peine, doch auch Schweden weicht immer mehr vom Corona-Sonderweg ab und verschärft die Einschränkungen, wie Bürgermeister Ribacke verdeutlicht. „Wir können keine Sportveranstaltungen mehr besuchen, Pubs dürfen nach 20 Uhr keinen Alkohol mehr servieren. Darüber hinaus dürfen nur noch Gesellschaften von vier Personen in einem Restaurant zusammen essen oder ein offizielles Treffen abhalten“, erläutert er.

Auch die Einkaufsgeschäfte haben unter Regeln geöffnet

Zwar haben auch die Geschäfte geöffnet, aber pro zehn Quadratmeter darf sich darin nur eine Person aufhalten. Doch es gibt Empfehlungen, Einkaufszentren zu meiden, möglichst im Home-Office zu arbeiten und nicht zu reisen. Mehr als eine Shopping-Tour in proppevollen Geschäften vermisst Bürgermeister Ribacke ohnehin etwas anderes: Das alltägliche Treffen mit Bürgern. „In der Besprechung entstehen Ideen. Es ist schwierig, Politiker zu sein, wenn man sich nicht treffen und darüber sprechen kann, was getan wird“, betont er.

Die Atmosphäre in der Gemeinde sei trotz der Corona-Krise „im Allgemeinen gut“. Allerdings: Der Kampf zehrt. „Es hat so lange gedauert, dass die Müdigkeit spürbar wird“, stellt Per Ribacke fest. Um dem Corona-Blues zu entfliehen, seien viele Schweden in der Natur gewandert. Auch in der Gemeinde Alvesta gibt es da viel zu entdecken, ein Nationalpark ist ein beliebtes Ausflugsziel, auch die schwedische Kron-Prinzessin Victoria streifte zur Eröffnung mit Journalisten und Bodyguards im Schlepptau schon durch die Blaubeer-Büsche. Selbst bei kalten Temperaturen treffen sich die Bürger derzeit draußen mit Älteren in Gärten, um unter Abstand zu grillen oder Kaffee zu trinken.

Rund 70 Prozent des Gemeindegebietes von Alvesta sind von Wald bedeckt. Durch einer der Nationalparks streifte auch schon Schwedens Kronprinzessin Victoria bei der Eröffnung. Quelle: Gemeinde Alvesta

Gemeinde schenkte Gutscheine für den örtlichen Handel

Wie in Deutschland hätten es auch in Schweden die Geschäfte, Hotels und Restaurants am schwierigsten. Auch die Gemeinde hatte ihre bei den Mitarbeitern so beliebten Weihnachtsfeiern in den Gaststätten absagen müssen und belohnte die Angestellten dafür ersatzweise mit Gutscheinen für den örtlichen Handel. „Viele Unternehmen haben im Jahr 2020 Umsatzverluste verzeichnet, aber wir sehen auch einige Unternehmen, die ihr bisher bestes Ergebnis erzielen. Viele Unternehmen der Industrie hatten im Frühjahr einen Einbruch, haben sich aber recht gut erholt“, berichtet Alvestas Bürgermeister.

Corona-Zahlen aus Alvesta Jemals Infizierte in Alvesta: 1071. Jemals Infizierte im Landkreis Kronoberg: 11 872. Todesfälle im Landkreis Kronoberg: 270. Corona-Patienten im Krankenhaus: 40 derzeit, davon 3 invasiv beatmet. Die Zahlen stammen von der Region Kronoberg (200 000 Einwohner) zu der auch die Gemeinde Alvesta (20 000 Einwohner) zählt. In dem Landkreis werden derzeit die Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen und Krankenhäusern geimpft, danach die über 80-Jährigen und im Februar sollen die über 70-Jährigen dran sein. „Das Tempo bei den Impfungen wurde erhöht, jede Woche werden mehr Menschen geimpft“, stellt Alvestas Bürgermeister Per Ribacke erfreut fest.

Vereinssport für Kinder in Hallen wieder erlaubt

Groß ist die Freude übrigens gerade bei Kindern, Schülern und Eltern: Seit vergangenen Donnerstag dürfen auch in Alvesta alle unter 16-Jährigen wieder Vereinssport auch in Sporthallen betreiben. Zudem wurden die Gymnasien wieder geöffnet. „Zuvor wurden diese Schüler hier fast anderthalb Monate von zu Hause aus online unterrichtet“, erläutert Ola Agermark, der Leiter Wirtschaft und Regionalentwicklung der Alvesta-Kommune. Alle anderen Schulformen für 7- bis 15-Jährige seien allerdings die gesamte Zeit geöffnet gewesen.

Bürgermeister Ribacke sehnt das Ende der Corona-Krise herbei und weiß auch schon, was er dann machen wird: Er wird seine Mitarbeiter versammeln und sie für ihre gute Arbeit in der Corona-Krise loben. Und: „Ich lade wahrscheinlich Familie und Freunde zu einer kleinen Party ein.“

Von Christian Meyer