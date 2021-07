Haltestellen in Lengede: Informationen für Fahrgäste jetzt in Echtzeit

Lengede

An den Lengeder Haltestellen Ortsmitte und IGS können Fahrgäste ab sofort die Auskünfte zu den Fahrplänen in Echtzeit erkennen. Bürgermeisterin Maren Wegener, Detlef Tanke, Verbandsvorsitzender des Regionalverbands Großraum Braunschweig (RGB), und Verbandsmitglied Hans-Hermann Baas nahmen die neuen dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) in Betrieb.

Das ÖPNV-Projekt wird vom RGB federführend koordiniert, 20 Kommunen im Verbandsgebiet sind dran beteiligt: von Wittingen (Kreis Gifhorn) ganz im Norden der Region bis Seesen im Landkreis Goslar. 457 DFI sollen bis Mitte 2022 überall in der Region installiert werden.

10,4 Millionen Euro DFI in der ganzen Region

Das finanzielle Volumen für sämtliche Echtzeitanzeiger umfasst 10,4 Millionen Euro, wovon der Regionalverband knapp 1,9 Millionen Euro trägt – das entspricht 12,5 Prozent der Förderung. Das Land Niedersachsen übernimmt den größten Anteil, die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) fördert das Projekt mit 75 Prozent.

„Echtzeitinformationen sind ein wesentliches Mittel zur Verbesserung der Fahrgastinformation“, betont Tanke. „Die Fahrgäste bekommen verlässliche Information, wann der Bus fährt.“ Bürgermeisterin Wegener ist sicher, dass verlässliche Information in hohem Maße zum Vertrauen in den ÖPNV beitragen und diesen damit attraktiver machen.

Wichtig für die Barrierefreiheit: alle DFI haben eine sogenannte Vorlesetaste. Menschen mit Seheinschränkungen betätigen die Taste am Mast, woraufhin die nächsten Verbindungen vorgelesen werden.

Bus-Bordrechner übermittelt die aktuelle Position

So funktionieren DFI: Auf den Bordrechnern aller Fahrzeuge, die im Gebiet des RGB unterwegs sind, sind die Fahrpläne und damit die Soll-Zeiten jeder Fahrt gespeichert. Startet das Fahrzeug seine Tour, meldet der Rechner die aktuelle Position beziehungsweise die Abweichung vom Fahrplan an die Leitstelle. Über eine entsprechende Schnittstelle überträgt diese dann die Daten an die sogenannte Datendrehscheibe des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) in Bremen. Von dort laufen die Daten an den DFI-Server des VBN und anschließend weiter an alle 457 DFI-Anzeiger in der Region.

