Lengede

Noch unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 5 Uhr, widerrechtlich auf das Dach der IGS-Turnhalle in Lengede gestiegen und haben dort Glaskuppeln zerschlagen. Der Schaden ist immens.

Die Turnhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) befindet sich am Bodenstedter Weg in Lengede. Die Kriminellen nutzten für den Zugang auf das Turnhallen-Dach vermutlich eine am Gebäude angebrachte Leiter. Polizeisprecher Matthias Pintak sagt: „Die Täter zerstörten auf dem Dach insgesamt 13 Glaskuppeln und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 23 000 Euro. Zeugenhinweise gehen bitte an die Polizei Lengede unter der Telefonnummer 05344/915670.“

Dr. Jan-Peter Braun Quelle: IGS Lengede

IGS-Schulleiter Dr. Jan-Peter Braun ärgert sich über diesen sinnlosen Vandalismus. Er sagt: „Man hat die Lichtkuppeln im Dach zerstört, und das Glas ist in die Sporthalle gefallen. Daher haben wir sämtlichen Sportunterricht absagen müssen.“ Jetzt werde die Turnhalle gereinigt und Dr. Braun hofft, dass ab Montag wieder eine Nutzung der Halle möglich ist.

Vandalismus sei an jeder Schule ein großes Problem – vor allem an den Wochenenden. „Deswegen haben meine Schulleiter-Kollegen und ich schon mehrfach beim Schulträger Landkreis Peine gefordert, dass eine Einzäunung des Schulgeländes vorgenommen und eine Kamera-Überwachung angebracht wird“, betont Dr. Braun. Doch geschehen sei bislang leider nichts.

Natürlich würde es nicht oft so schwere Beschädigungen wie in diesem Fall geben, „aber es ärgert mich schon, wenn am Montagmorgen eine zerbrochene Bierflasche auf dem Schulhof liegt, an der sich möglicherweise ein Schüler verletzen kann“. Es müsse dringend etwas an den Peiner Schulen passieren, um diesen Vandalismus einzudämmen.

Von Thomas Kröger