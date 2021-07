Vechelde

Kaum erschlossen, sind die meisten Grundstücke schon verkauft: Das neue Gewerbegebiet zwischen Vechelde und Wahle ist offenbar heiß begehrt. Fest steht unter anderem: Die Post wird dort ein Verteilzentrum bauen – ausgelegt für eine Flotte mit 30 bis 40 Elektrofahrzeugen. Das erklärte beim Vor-Ort-Termin der zuständige Fachdienstleiter der Gemeinde Vechelde, Michael Grabsch. Außerdem kommen ein Online-Bonbon-Händler, ein Elektroinstallateur (Familienbetrieb), ein Experte für Aufzugstechnik und ein Wasserkühler-Entwickler.

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet ist über die Sophienthaler Straße geplant, in umittelbarer Nähe liegt das Gewerbegebiet Vechelde-Nord. Die neuen Grundstücke sind über die Umgehungsstraße (Bundesstraße 1) erreichbar. Für viele Unternehmen ist das ein entscheidender Vorteil, genauso wie die Nähe zu Braunschweig.

Zu wenig Platz: Betriebe wollen sich vergrößern

Einige der Betriebe sind bereits in der Gemeinde Vechelde angesiedelt, meist jedoch in Wohn- oder Mischgebieten. Und alle wollen auf der fünf Hektar großen Fläche in Wahle expandieren. So auch Robert Poganitz, der als Onlinehändler zuckerfreie, scharfe Bonbons vetreibt. „Bislang haben wir den Vetrieb zu Zweit von zu Hause aus in Vechelde gemacht“, sagt er. Doch der Platz reicht nicht mehr aus. „Wir benötigen mehr Lagerfläche“, sagt er, optimal sei auch nicht gewesen, dass Lkw die Produkte nach Hause lieferten. Zwei neue Mitarbeiter möchte er nach dem Umzug nach Wahle einstellen.

Weitere Infos zum Baugebiet Wahle Die Erschließung des Gewerbegebiets kostete rund 850 000 Euro. Der Wasserverband investierte weitere 450 000 Euro. Die Fläche umfasst fünf Hektar. Sieben Grundstücke sind bereits verkauft, zwei weitere in notarieller Vorbereitung zum Verkauf. Ein bis zwei Grundstücke sind noch frei. Die Grundstücke wurden innerhalb von einem halben Jahr veräußert. Baubeginn der Erschließungsarbeiten war im September 2020, so Bürgermeister Ralf Werner. Auch in Zukunft wolle die Gemeinde weitere Gewerbegebiete erschließen. Das betreffe zunächst ein Gewerbegebiet zwieschen Wedtlenstedt und Denstorf, gelegen zwischen Tankstelle und Betonwerk. Ein weiteres soll zwischen Vechelde und Bettmar enstehen. Beide Gebiete setzen allerdings noch einen Grunderwerb voraus.

Auch Jürgen Rapmund und Sohn Ralf ziehen gemeinsam mit ihrem Familienbetrieb in das Gewerbegebiet. Der Elektromeister hat derzeit seinen Sitz im Modersohn-Becker-Ring in Vechelde. Fünf Mitarbeiter sind dort beschäftigt. „Unser Betrieb wird zwar im Wohngebiet geduldet und ist genehmigt“, sagt Elektromeister Jürgen Rappmund, dennoch wolle er umziehen – aber in der Gemeinde Vechelde bleiben.

Seit acht Jahren hat der Betrieb Glöckle Aufzugstechnik seinen Sitz in Wierthe – nun steht der Umzug nach Wahle an. „Wir wollen uns vergrößen“, berichtet Firmengründer Paul Glöckle. Das Gewerbegebiet Wahle liege „geographisch perfekt“. Geplant sind am neuen Standort zwei Bürogebäude und eine Lagerhalle mit etwa 800 Quadratmetern, „denn derzeit haben wir Kapazitätsprobleme.“ Das Unternehmen ist auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern.

Braunschweiger Unternehmen will weitere Mitarbeiter einstellen

Einen Neuzugang gibt es aus Braunschweig: Die Firma „Alphacool International GmbH“ hat einen straffen Zeitplan für den Umzug. Denn schon Ende des Jahres will sie eröffnen. Am neuen Standort soll sich die Zahl der Mitarbeiter nahezu verdoppeln, 25 sind derzeit für den Betrieb tätig. Das Unternehmen entwickelt und designt Wasserkühler für Computer, prouziert wird in China.

Geschäftsführer Andreas Rudnicki ist von dem Standort in Wahle überzeugt: „Ich wohne in Lamme und brauche nur sechs, sieben Minuten zum Arbeitsplatz“, sagt er. Zudem fahre er nach Wahle antizyklisch, denn der Berufsverkehr drängt sich in umgekehrter Richtung von Vechelde nach Braunschweig. Und auch die Verkehrsanbindung an die B 1 sei von Vorteil.

Von Nina Schacht