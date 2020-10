Gemeinde Lengede plant Skater- und Parkouranlage für Jugendliche

Lengede

Die Gemeinde Lengede will eine Skater- und Parkouranlage für Jugendliche errichten. „Der Bedarf ist da“, hat Bürgermeisterin Maren Wegener ( SPD) in Gesprächen mit Jugendlichen festgestellt. So habe sie sich unter anderem schon vor Corona mit Teilnehmern eines IGS-Projektes ausgetauscht, bei dem es um das Thema Treffpunkte für Jugendliche ging. Für die Planung sollen nun 30 000 Euro im Haushaltsentwurf für 2021 veranschlagt werden.

Auch Schüler können Anlage nutzen

Als Standort hat Wegener ein Fläche oberhalb des Kunstrasenplatzes zwischen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lengede und dem Sportplatz im Blick. Dort gab es früher Tennisplätze. „Die Fläche ist im Eigentum des Landkreises Peine, dieser hat bereits Zustimmung für die Nutzung signalisiert“, erklärt die Bürgermeisterin. Im Gegenzug würde die Gemeinde Lengede die Unterhaltung der Fläche übernehmen. Durch die Nähe zur Schule könnten auch Schüler die Anlage nutzen.

Die Skater- und Parkouranlage soll nach derzeitigem Stand für Fußgänger und Fahrradfahrer über die Straße Vor den Beeken und die Brucknerstraße erschlossen werden. Das Gelände werde umzäunt, nachts abgeschlossen und von einem Wachdienst kontrolliert. Für die Baukosten rechnet Wegener mit einem sechsstelligen Betrag ab 100 000 Euro. Wenn alles gut geht, soll die Anlage spätestens 2022 stehen.

Die Gemeinde Lengede biete bereits gegenwärtig ein vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche in den einzelnen Ortschaften an wie öffentliche Bolzplätze, Basketballanlagen sowie eine Discgolfanlage und eine Dirtline (Mountainbike-Anlage) am Seilbahnberg, heißt es in der Beschlussvorlage. „Die Nachfrage an Treffpunkten für Jugendliche und junge Erwachsene steigt in unserer Gemeinde“, betont Wegener. Die Vorlage wird am 14. Dezember im Jugend- und Schulausschuss beraten, eine Entscheidung soll es dann in den Sitzungen des Verwaltungsausschusses und Rates am 21. Dezember geben.

Anregungen von Jugendlichen willkommen

Mit der Planung will Wegener ein externes Büro beauftragen. Ideen und Anregungen von Jugendlichen seien aber willkommen, hier habe man bereits gute Erfahrungen mit der Mountainbike-Anlage am Seilbahnberg gemacht. Wer Anregungen hat, kann sich unter Telefon (0 53 44) 89 10 oder per E-Mail an Maren. Wegener@lengede.de melden.

