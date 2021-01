Für die CDU im Rennen: Tobias Grünert will Bürgermeister in Vechelde werden

Vechelde

Er nimmt die Herausforderung an: Tobias Grünert aus Vechelade möchte Bürgermeister der Gemeinde Vechelde werden. In einer Live-Videokonferenz stellte er sich vor. „Hochmotiviert“, sagt Grünert, steige er in den Wahlkampf ein: „Ich strebe einen Wechsel im Rathaus an, denn eine absolute Mehrheit, wie sie mittlerweile seit Jahrzehnten auf Seiten der SPD besteht, tut dem politischen Diskurs, der Innovation und der Demokratie insgesamt nicht gut“, sagt Grünert im Live-Stream. Seine Wahlkampf-Themen: Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, Steigerung der Kita-Betreuungsqualität und die Entwicklung eines Zukunftskonzeptes für die Gemeinde.

Tobais Grünert tritt gegen Olaf Marotz an

Grünert wurde vom Vorstand des Vechelder CDU-Gemeindeverbandes vorgeschlagen, auf der CDU-Mitgliederversammlung muss er noch bestätigt werden. Der 32-Jährige tritt dann gegen den SPD-Kandidaten Olaf Marotz an, dessen Vater 16 Jahre lang als Bürgermeister in der Gemeinde tätig war. Davon allerdings will sich Grünert nicht abschrecken lassen: „Ich möchte die Leistungen von Hartmut Marotz nicht in Abrede stellen, aber ich fokussiere mich nicht auf Namen. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch mit Olaf Marotz“, sagt Grünert. Die Auseinandersetzung mit der SPD scheue er nicht.

Tobias Grünert: Zur Person Tobias Grünert wurde am 5. Mai 1988 in Braunschweig geboren. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter, und ist in Vechelde aufgewachsen. Der Polizeibeamte ist derzeit bei der Polizeidirektion Braunschweig im Stabsbereich des Polizeipräsidenten, unter anderem als stellvertretender Datenschutzbeauftragter, tätig. In seiner Freizeit treibt Grünert gern Sport und hält sich mit Bouldern, Laufen, Schwimmen und Freeletics fit.



Grünert ist im vergangenen Jahr der CDU beigetreten, der Wunsch selbst politisch aktiv zu werden, sei über die Jahre entstanden. Dabei habe er den politischen Werdegang in der Gemeinde verfolgt. Grünert möchte in Vechelde mithilfe einer vorausschauenden Haushaltsplanung die Strabs abschaffen, sie sei seiner Meinung nach eine Aufgabe der öffentlichen Hand. „Wir brauchen hier keinen Dialog mehr, sondern die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“, so der Bürgermeister-Kandidat.

Bürgermeister-Kandidat: Die Betreuungsqualität verbessern

Weiteres Thema des Kandidaten: Gemeinsam mit den Kitas will der 32-Jährige ein Qualitätskonzept erarbeiten und Investitionen für Betreuungsbereich erhöhen. Sein Eindruck sei, dass die Qualität der Betreuung immens von dem Engagement der einzelnen Erzieher abhänge. „Viele Erzieher sagen unter vorgehaltener Hand, dass eine Unterstützung der Gemeinde nicht wirklich stattfindet“, so der Bürgermeister-Kandidat. Mir schwebt an dieser Stelle vor, zu einem Runden-Tisch einzuladen, an dem Vertreterinnen und Vertreter der Erzieherbelegschaft, der Kita-Leitungen, der Elternvertreter und des Rathauses teilnehmen“, so Grünert. Investitionen im Betreuungsbereich will er „signifikant erhöhen.“

Tobias Grünert: „Ich freue mich auf einen interessanten Austausch mit Olaf Marotz.“ Quelle: CDU-Gemeindeverband

„Die Suche nach einem perfekten Kandidaten hat sich der Gemeindevorstand nicht leicht gemacht“, so Enrico Jahns, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverband Vechelde, wichtig sei gewesen, jemand zu finden, der mit der Gemeinde verwurzelt ist und diese kennt. Nach langer und intensiver Suche, sei das gelungen.

