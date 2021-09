Freie Wähler/Bürgergemeinschaft: Das sind Lengedes Kandidaten

Lengede

Erstmals tritt die Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land-Peiner Bürgergemeinschaft zur Kommunalwahl in der Gemeinde Lengede an. Zwei Frauen, fünf Männer: Sieben Kandidaten sind es und alle bewerben sich sowohl um einen Sitz im Kreistag als auch im Gemeinderat und im Ortsrat. Die Wählergemeinschaft schickt Karsten Knoke als Bürgermeisterkandidat für Lengede ins Rennen, außerdem treten Werner Cleve, Annedore Krenz, Siegfried Krenz, Thomas Schindler, Frank Kahlecke und Heike Lorenz an.

Plan: Bei historischer Ortsführung ins Gespräch kommen

Das Team möchte im Wahlkampf aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zugehen und plant dafür unter anderem eine historische Ortsführung für alle Interessierten. Mehr Bürgernähe, Verlässlichkeit und Transparenz in der Politik – dafür stehe die Wählergemeinschaft. „Wir sehen die Demokratie nicht nur darin, dass die Wählerinnen und Wähler alle fünf Jahre zur Urne laufen und ihre Kreuzchen machen“, sagt Bürgermeister-Kandidat Knoke, der vielmehr auf aktive Beteiligung setzen möchte.

„Und dass wir erfolgreich sein können, haben wir bereits mit der Bürgerinitiative Gegenwind zur Abschaffung der Straßenausbaugebühren gezeigt“, findet Frank Kahlecke.

Von Redaktion