Groß Gleidigen

Großeinsatz für die Feuerwehr: Am Dienstag rückten die Helfer gegen 20 Uhr zu einem brennenden Auto zwischen Groß Gleidingen und Sonnenberg in den „Heideweg“ aus. Verletzt wurde bei Brand niemand, wie der Groß Gleidinger Ortsbrandmeister, Stefan Plodek, mitteilt.

Die Fahrzeugführerin war mit ihrem PKW von Sonnenberg nach Groß Gleidingen unterwegs, als sie eine Geruchsentwicklung im Auto feststellte. Sie stellte ihr Auto sogleich am Heideweg ab und alarmierte die Feuerwehr. „Nach wenigen Sekunden fing das Auto an zu brennen“, so der Ortsbrandmeister. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutzgerät. Die Polizei Peine geht von einem technischen Defekt aus. Der PKW brannte vollständig aus.

Im Einsatz waren 30 Helfer der Feuerwehren Groß Gleidingen, Denstorf und Sonnenberg.

Erst am Freitag brannte bei Clauen ein Hähnchenmobil aus. Die B 494 zwischen Clauen und Bründeln musste voll gesperrt weden. Da Gasflaschen zu explodieren drohten, gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig.

Und Mitte November brannte in der Peiner Südstadt ein Auto in der Zehnerstraße. Ein BMW war in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr kurz eintraf, stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Von Nina Schacht