Fahrräder in Lengede und Vechelde gestohlen

Kreis Peine

Fahrraddiebe haben im Landkreis zugeschlagen: Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 29. August, ein Damenfahrrad gestohlen. Das Fahrrad stand gesichert an der Bushaltestelle am Lafferder Weg in Lengede. Die Tat ereignete sich zwischen 18 und 20 Uhr.

Der Wert des Rades der Marke Zündapp, Citybike, wird mit zirka 200 Euro angegeben. Bereits am Donnerstag, 27. August, zwischen 14.30 und 22 Uhr, war ein am Bahnhof in Vechelde abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail Street 3, im Wert von rund 600 Euro entwendet worden. In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise unter (0 51 71) 93 30.

