Broistedt

In Broistedt wird der Mastenweg in Höhe der Hausnummer 1 beziehungsweise 2 bis zur Einmündung Osterriehe in der Zeit von Montag, 11. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 21. November, voll gesperrt.

Der Grund: Bei der Erschließung des angrenzenden Neubaugebiets „Broistedt Ost“ wird ein Kanal angeschlossen. Die Umleitung erfolgt laut Gemeinde über die Osterriehe, Lebenstedter Straße, Kastanienstraße und umgekehrt.

Von der Redaktion