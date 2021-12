Wahle

Weil die technische Ausstattung der bestehenden Stromleitung zwischen Krümmel in Schleswig-Holstein und Wahle den Anforderungen eines modernen Stromnetzes und der Energiewende nicht mehr gerecht wird, soll sie durch eine neue 380-Kilovolt-Leitung ersetzt oder ergänzt werden. Das teilt der Übertragungsnetzbetreiber Tennet mit. Die Planungen werden nun aufgenommen und die Information der Öffentlichkeit beginnt. Angestrebt ist es, dass die Leitung im Jahr 2031 komplett am Netz sein soll.

Die Leitung ist ein wichtiger Transportkanal in Nord-Süd-Richtung

Die Verbindung zwischen Krümmel, das in der Nähe von Geesthacht liegt, und Wahle ist etwa 140 Kilometer lang und nach Aussage des Referenten für Bürgerbeteiligung von Tennet, Peter Helms, ein wesentlicher Transportkanal in Nord-Süd-Richtung. Nun soll die Übertragungskapazität erhöht werden. „Die dazugehörigen Umspannwerke werden – so die Pläne – verstärkt oder neu gebaut“, heißt es. Das Projektteam des Übertragungsnetzbetreibers Tennet nimmt die Planungen auf, gleichzeitig beginnt das Unternehmen den Dialog in der Region. Zunächst erläuterte Tennet in regionalen Terminen Landkreisen, Städten und Gemeinden den Projektrahmen sowie das Planungsverfahren.

Tennet hat den gesetzlichen Auftrag für einen Ersatzneubau

Das Energiewende-Projekt Krümmel – Wahle wurde im Netzentwicklungsplan der Bundesagentur als P113 und im Bundesbedarfsplan als Vorhaben Nr. 58 bestätigt. Tennet hat damit den gesetzlichen Auftrag erhalten, die Leitung als sogenannten Ersatzneubau in Freileitungstechnik zu errichten. Aus netztechnischen Gründen wird die neue Freileitung zuerst parallel zur bestehenden Leitung neu gebaut, während die alte Freileitung noch in Betrieb bleibt.

Der Verlauf der geplanten Stromleitung Krümmel-Wahle. Quelle: Tennet

Was nach Fertigstellung mit der alten Leitung passiert, steht noch nicht fest. Neben der Option, sie zurückzubauen, sieht der Netzentwicklungsplan ebenfalls die realistische Möglichkeit vor, dass die bestehende Leitung auch dauerhaft weiter in Betrieb bleibt. „Als Folge des kürzlich von der Bundesregierung sowie vom Bundestag verschärften Klimaschutzgesetzes und des damit einhergehenden weiter steigenden Energietransportbedarfs wird aktuell geprüft, ob die bestehende Leitung zusätzlich zum Neubau weiter betrieben werden muss“, heißt es von Tennet. Die Entscheidung, ob ein Ersatz- oder ein Parallelneubau realisiert werden soll, werde die Bundesnetzagentur voraussichtlich noch in diesem Jahr treffen.

Die Voruntersuchungen sollen zeitnah beginnen

Zum Planungsauftakt benötigt Tennet zunächst eine Datengrundlage. Deshalb sollen zeitnah Voruntersuchungen zu Umweltbelangen und Raumwiderständen beginnen, ebenso wie Kartierungsarbeiten. „Sobald aussagefähige Planungsgrundlagen zur Verfügung stehen, werden diese mit den Menschen in der Region diskutiert“, verspricht Tennet. Dazu sind Gespräche mit den Verantwortlichen sowie Bürgerinformationsveranstaltungen ab Mitte des nächsten Jahres geplant. Das Vorhaben besteht aus den beiden Einzelmaßnahmen Krümmel-Lüneburg-Stadorf und Stadorf-Wahle, ist der Internet-Seite der Bundesnetzagentur zu entnehmen. „Das Vorhaben ist seit 2021 im Bundesbedarfsplan aufgelistet“, ist dort nachzulesen.

Der Kreis Peine ist vom Bau weiterer 380-Kilovolt-Leitungen betroffen: Die Trasse Wahle-Mecklar befindet sich im Bau, das Planfeststellungsverfahren für die Leitung nach Salzgitter wird vorbereitet und die bestehende 220-Kilovolt-Leitung zwischen Landesbergen bei Nienburg/Weser und Mehrum soll durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden. Hier sind die Planungen noch ganz am Anfang.

Von Kerstin Wosnitza