Vechelde

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.20 Uhr, sowohl in die Realschule Vechelde an der Köchinger Straße als auch in das Julius-Spiegelberg-Gymnasium an der Berliner Straße eingebrochen. In beiden Fällen hebelten die Täter Fenster auf, um in die Gebäude zu gelangen.

Dort durchsuchten sie mehrere Räume, die Polizei ermittelt derzeit das Diebesgut. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 25 000 Euro Schaden.

Von der Redaktion