Sophiental

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 15 und 19.20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhaus an der Haselaue in Sophiental aufgehebelt. In Abwesenheit der 53-jährigen Bewohnerin durchsuchten die Täter im Haus mehrere Räume.

Beute unbekannt

Ob etwas entwendet worden sei, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden, berichtete Polizeisprecherin Pia Sauer am Freitag. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Schadenshöhe beträgt etwa 400 Euro.

Von Jan Tiemann