Einbrecher erbeuten Bargeld in Lengede

Lengede

Diebe sind am Dienstag in ein Wohnhaus am Meerackerring in Lengede eingebrochen. Nach Angaben von Polizeisprecher Mathias Pintak ereignete sich die Tat zwischen 17.30 und 20 Uhr. Die Einbrecher hätten eine Terrassentür aufgebrochen und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie zahlreiche Räume und Behältnisse.

3500 Euro Schaden

„Bei der Tat erbeuteten sie Bargeld und verursachten einen Schaden von mindestens 3500 Euro“, berichtete Pintak. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (0 53 41) 1 89 70 entgegen.

Von Jan Tiemann