Diebe stehlen Rüttelplatte von Vechelder Baustelle

Vechelde

Frecher Diebstahl: Zu Arbeitsbeginn am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Baustelle des Rewe-Marktes in Vechelde haben die Bauarbeiter festgesellt, dass eine Rüttelplatte gestohlen worden war. Die Maschine habe über das vorangegangene Wochenende auf der Baustelle gestanden und muss von dort abtransportiert worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12 000 Euro. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen auf der Baustelle nimmt die Polizei in Vechelde unter Telefon (0 53 02) 93 04 90 entgegen.

Von der Redaktion