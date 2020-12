Diebe brechen in Wendeburger Wohnhaus ein

Wendeburg

Noch unbekannte Diebe sind ein Wendeburger Wohnhaus an Peiner Straße im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, eingebrochen. Die Täter hebelten laut Polizei eine Terrassentür auf und konnten sich auf diese Weise den Zutritt in das Haus verschaffen. Die Kriminellen durchsuchten zahlreiche Behältnisse und stahlen nach bisherigem Ermittlungsstand Schmuck. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter Telefon (0 53 41) 1 89 70 in Verbindung zu setzen.

Von Thomas Kröger