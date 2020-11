Wahle

Bislang unbekannte Täter haben die Abwesenheit der Hauseigentümer ausgenutzt und sind am Freitag in der Zeit von 13 bis 18.20 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus an der Ausetraße in Wahle eingedrungen. In dem Haus wurden laut Polizei mehrere Räume durchsucht. Genaue Angaben zum erlangten Diebesgut können bislang nicht getätigt werden. Zeugenhinweise gehen an die Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von Thomas Kröger