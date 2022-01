Vechelde

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag 11. Januar in die Richters-Bäckerei an der Hildesheimer Straße in Vechelde eingebrochen. Nachdem sie Fenster aufgehebelt hatten, konnten sie laut Peines Polizeisprecher Malte Jansen aus dem Verkaufsraum Bargeld und ein Tablet stehlen. Durch den Einbruch entstand auch ein Sachschaden, so dass die Schadenssumme insgesamt bei rund 2500 Euro liegt. Hinweise von Zeugen gehen an die Polizeiwache unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion