Broistedt

Der Broistedter Kindergarten „Sommerwiese“ für fünfjährige Kinder, ehemals Vorschule, wird gemäß politischem Beschluss der Gemeinde Lengede von derzeit 47 Plätzen auf 75 erweitert. Der Bau hat jetzt begonnen.

Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD) und Broistedts Ortsbürgermeister Ulrich Jablonka gaben den Startschuss. „Das seit Jahrzehnten vorhandene pädagogische Konzept der Gemeinde Lengede, die Fünfjährigen aus den Kindergärten räumlich an die Grundschulen anzugliedern, hat sich bewährt“, betont Wegener. In Lengede gebe es im kreisweiten Vergleich die wenigsten Kinder, die nach dem Besuch der fünfjährigen Kindergärten nicht eingeschult werden können.

So soll die Kita in Broistedt später aussehen. Quelle: Grafik: Gemeinde

Um den zukünftigen Bedarf dieser Plätze in Broistedt decken zu können, müsse der Kindergarten „Sommerwiese“ um eine Gruppe erweitert werden. Die Bürgermeisterin erklärt: „Im Kindergarten und in der Grundschule Broistedt stehen dafür keine Räume zur Verfügung. Ziel ist und bleibt, dass wir an dem pädagogischen Konzept in der frühkindlichen Bildung festhalten und ich freue mich, dass die politischen Gremien diesen Bau zum Wohle der Kleinsten unter uns auf den Weg gebracht haben.“

Nun werde der jetzige Zwischentrakt (Umkleideräume und Duschen) zwischen dem Klassentrakt und der Sporthalle abgerissen. Dieser Kindergarten sei der erste dieser Art auf mehreren Geschossen in der Gemeinde Lengede. Neben den drei Gruppenräumen werde es einen Bewegungsraum geben sowie Räume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kindergartens wird gleichzeitig im Interesse der Sportförderung der komplette Dusch- und Umkleidebereich der Sporthalle erneuert“, so Wegener.

Die Kosten für den Neubau zur Betreuung der Fünfjährigen belaufen sich auf rund 2,6 Mio. Euro. Fördergeld seitens des Landes Niedersachsens und des Landkreises Peine stehe zur Verfügung. Die Sozialdemokartin erläutert: „Die Planung sieht vor, dass die Fertigstellung im Sommer 2022 erfolgt“

Von Thomas Kröger