Der neue Vechelder Rewe-Markt soll sogar eine Fischtheke bekommen

Vechelde

Mit ein paar Monaten Verspätung haben die Abrissarbeiten des alten Rewe-Supermarktes in Vechelde begonnen. Jetzt soll es aber flott gehen. Der Lebensmittelhandel-Riese peilt nach aktueller Planung weiterhin eine Eröffnung des deutlich größeren Marktes an der Peiner Straße im Frühjahr 2022 an. Die Kunden dürfen sich dann unter anderem auf einen Fischtresen im Thekenbereich freuen und auf eine Abholstation, verriet Rewe auf PAZ-Anfrage.

Bevor neu gebaut wird, wird derzeit aber erstmal abgerissen. Die 35-Tonnen- und 30-Tonnen-Abbruchbagger des Hamelner Abrissunternehmens Werner Otto leisten ganze Arbeit. Rund 20 Mitarbeiter sind derzeit auf der Baustelle im Einsatz. „Zunächst wird hauptsächlich entkernt“, erläutert Betriebsleiter Stefan Titze. Das heißt: Türen, nicht tragende Innenwände, Deckenkonstruktionen oder Bodenbeläge werden herausgerissen. Einige Wände sind schon eingestürzt. Um den Staub der Abrissarbeiten zu binden, spritzen Arbeiter Wasser aus dem Feuerwehrschlauch auf den Schutt.

Aus Alt macht Neu: Recycling auf der Baustelle

Laut Betriebsleiter plant das Abbruchunternehmen in circa fünf Wochen mit den Abrissarbeiten durch zu sein. „Circa 6000 bis 7000 Tonnen Bauschutt werden es am Ende sein“, verrät Titze. Das Besondere: Das Material wird vor Ort mit einer mobilen Brechanlage zerkleinert und soll als Recycling-Mineralgemisch beim Neubau wieder eingesetzt werden. Das passt zum Gesamt-Konzept des neuen Rewe-Marktes, der sich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat.

Der Bauschutt wird getrennt und dann abtransportiert. Derzeit sind rund 20 Mitarbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Quelle: Nina Schacht

Durch natürliches Licht wird Energie gespart

Durch Sonne und Erdwärme soll Energie in Eigenproduktion gewonnen werden, auch Regenwasser will man nutzen. „Zur Beleuchtung des Marktes wird überwiegend Tageslicht verwendet – untypisch für einen Lebensmittelmarkt. Ein umlaufendes Fensterband und Dachlichtkuppeln sorgen dafür, dass natürliches Licht in den Verkaufsraum fällt“, hebt Katharina Biermann aus der Rewe-Unternehmenskommunikation hervor. Sensoren im Innenraum würden die Helligkeit messen und nur so viel künstliches Licht hinzuschalten wie nötig.

Beim Bau werde zudem darauf geachtet, dass schadstoffarme und recycelbare Materialien zum Einsatz kommen. „Die Dach- und Wandkonstruktion ist aus Holz, der Naturstoff Zellulose sorgt für optimale Wärmedämmung“, verdeutlicht Biermann. „Green Building“ nennt Rewe dieses Konzept, nach dem zum Beispiel auch der Markt in Hämelerwald entstanden ist.

So soll er einmal aussehen: Der neue Rewe-Markt in Vechelde. Die Verkaufsfläche wird um etwa 1000 Quadratmeter größer sein als vorher. Quelle: Halsdorfer + Ingenieure

Blumenshop und Abholstation neu im Angebot

Der neue Rewe-Supermarkt in Vechelde wird deutlich größer als der bisherige und wächst auf XXL-Ausmaße von 5500 Quadratmetern. Das wird für neue Angebote genutzt. Im künftigen aufgefrischten Sortiment sollen rund 20 000 Artikel sein, darunter eine Vielzahl regionaler Produkte und Bio-Artikel. „Abgerundet wird das Sortiment durch einen geräumigen Blumenshop und einen Fischtresen im Thekenbereich“, verrät Unternehmenssprecherin Biermann. Und man freue sich übner personelle Verstärkung.

Im Außenbereich würden nicht nur verbesserte Parkmöglichkeiten, sondern auch drei Leergutautomaten enstehen. Um sie zu bedienen, muss der Kunde nicht in den Markt. Und noch eine Ergänzung gibt es: Der Markt in Vechelde wird um eine Abholstation erweitert. Kunden können ihre zuvor im Internet bestellt Ware hier in einem zuvor ausgewählten Zeitfenster fertig gepackt abholen. Rewe bedient damit einen Trend aus der Corona-Krise.

Von Christian Meyer