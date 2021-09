Denstorf: Bürgermeister übergibt neue Kita ihrer Bestimmung

Denstorf

Nachdem bereits im Februar der Betrieb in der neuen Kindertagesstätte in Denstorf am Mölderweg für die ersten Kinder aufgenommen worden ist, stehen nun auch die letzten Arbeiten an der Außenanlage kurz vor dem Abschluss. Kürzlich übergab Bürgermeister Ralf Werner mit Vertretern des Vechelder Gemeinderats sowie des Architekturbüros Papendieck Rade und Partner die Einrichtung offiziell ihrer Bestimmung.

Das für rund 2,9 Millionen Euro gebaute und eingerichtete Gebäude bietet Platz für 100 Kindergartenkinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und eine Krippengruppe mit insgesamt 15 Plätzen für Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr. Die neue Kita Denstorf umfasst zusätzlich noch eine Kindergartengruppe mit 25 Kindern als Außenstelle im Dorfgemeinschaftshaus gleich gegenüber.

17 Beschäftigte sollen insgesamt in der neuen Kita arbeiten

Mit dem Bau des Gebäudes wurde im Juni des vergangenen Jahres begonnen, nachdem zuvor im Mai die Baugenehmigung erteilt worden war. Nach rund einem Dreivierteljahr konnte der Betrieb aufgrund der schnellen Bauphase aufgenommen werden. Auf dem zirka 4500 Quadratmeter großen Gelände steht nun eine Kindertagesstätte mit einer Gebäudefläche von etwa 1000 Quadratmetern. In der neuen Einrichtung sollen bei Vollbetrieb 17 Beschäftigte arbeiten, überwiegend in Vollzeitstellen. Aktuell seien noch Stellen zu besetzen, so dass Bewerbungen sehr willkommen sind.

In der Ortschaft Wierthe hat die Gemeinde Vechelde durch einen Anbau ebenfalls neue Plätze geschaffen. Die Baukosten betragen hier rund 1,8 Millionen Euro. Seit April bietet die Kita zusätzlich 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze. Mit der Inbetriebnahme der Kita Denstorf und dem Anbau der Kita Wierthe bietet die Gemeinde Vechelde 863 Kindergarten- und 315 Krippenplätze an. Insgesamt besteht das Betreuungsangebot der Gemeinde damit aus 1178 Plätzen in 13 Kindertagesstätten.

