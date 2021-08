„Das Wunder von Lengede“: Land gibt 300 000 Euro für Erlebnismuseum

Lengede

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft: „Für unsere Gemeinde Lengede sind dies wichtige Begriffe“, sagte Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD) am Freitag. Hintergrund war der Besuch der niedersächsischen Regionalministerin Birgit Honé (SPD), die einen Förderbescheid über 300 000 Euro aus dem Programm Zukunftsräume für den Aufbau eines Erlebnismuseums zum „Wunder von Lengede“ an Wegener übergab. Die Dauerausstellung wird im ersten Obergeschoss des alten Verwaltungsgebäudes auf dem ehemaligen Schachtgelände am Erzring eingerichtet. Insgesamt stehen damit rund 650 000 Euro für das Projekt zur Verfügung.

Elf Bergleute überlebten wie durch ein Wunder

Rückblick: Am 24. Oktober 1963 kam es im Lengeder Schacht „Mathilde“ zu einem Unglück mit 29 Todesopfern. Die kaum noch für mögliche gehaltene Rettung von elf lebend eingeschlossenen Bergleuten vierzehn Tage nach der Katastrophe ging als „Wunder von Lengede“ in die Geschichte ein und machte die Gemeinde weltbekannt. Zurzeit ist die Dauerausstellung im Untergeschoss des Rathauses untergebracht. Am neuen Standort auf dem früheren Schachtgelände ist nun die Nähe zur Gedenkstätte und zur damaligen Einbruchstelle im heutigen Landschaftsschutzgebiet hergestellt.

Während im Erdgeschoss des Gebäudes in der Kita Erzring mit der Kinderkrippe „Anna“ und dem Kindergarten „Mathilde“ mit 105 Kindern die Zukunft Lengedes untergebracht sei, komme mit der Ausstellung nun auch die Vergangenheit in das geschichtsträchtige Gebäude. „Heute ist ein besonderer Tag für Lengede, um Gutes zu erhalten und Neues zu entwickeln“, betonte Wegener. „Wir wollen hier gemeinsam die Vergangenheit der Zukunft zur Verfügung stellen und dies geht einfach nur jetzt – in der Gegenwart und gemeinsam.“

„Kleiner Leuchtturm im Verbund der Museen“

„Was für ein wunderbarer Tag, was für ein wunderschöner Platz“, freute sich Honé. Dieses Projekt überzeuge, könne als Vorbild für andere dienen und sei ein „kleiner Leuchtturm im Verbund der Museen“. Das Programm Zukunftsräume des niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung richtet sich vor allem an Klein- und Mittelzentren, die als Anker im ländlichen Raum wichtig seien, betonte die Ministerin. Das Programm fördere Projekte, finanziere Beratertage und sorge für den Austausch und die Vernetzung der Projektträger.

„Das Wunder von Lengede“ sei in der ganzen Welt ein Begriff, sagte Astrid Paus vom Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig als Bewilligungsbehörde. „Das Projekt ist mehr als ein Förderbescheid und Geld. Es lädt ein, sich mit dem Unglück hier zu beschäftigen“, erklärte Paus und erinnerte auch an die 29 Todesopfer, die das Grubenunglück gefordert hatte.

Fahrstuhl soll an Förderturm erinnern

Für Ausstellung, Büro der Ortsheimatpflege und Vorführraum stehen im ersten Obergeschoss des ehemaligen Verwaltungsgebäudes rund 270 Quadratmeter zur Verfügung. Die Räume können barrierefrei über einen Fahrstuhl erreicht werden, der außen errichtet wird und an einen Förderturm erinnern soll. Allein die Digitalisierung und Aufbereitung der Ausstellungsstücke für die Nachwelt schlägt nach Angaben von Wegener mit 150 000 Euro zu Buche. Künftig soll dort jeweils am 24. Oktober auch das jährliche Gedenken an das tragische Grubenunglück stattfinden.

Von Jan Tiemann