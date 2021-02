Corona-Impftermine: Wäre Abwicklung über Kommunen besser?

Meerdorf

Zu dem Thema Vergabe der Corona-Impftermine in Niedersachsen schreibt Herbert Metzner aus Meerdorf:

Was kann man besser machen? Es sind schon rekordverdächtige Zahlen: Bei rund neun Millionen Anrufen und zirka sechs Millionen Kontaktaufnahmen per Internet in den ersten anderthalb Stunden bedeutet das rein statistisch (bei rund 550 000 Impfberechtigten), dass jede Person etwa 16 Mal am Tag angerufen hat und zusätzlich fast elf Mal per Internet Kontakt aufnehmen wollte. Und immer mit dem Handy für die eventuelle SMS mit dem Zugangscode.

Da ich selbst nur fünf Mal per Telefon und drei Mal per Internet am "Impfportal" vergeblich angeklopft habe, muss ja eine andere Person schon einige Male mehr tätig geworden sein, um den Durchschnitt zu erreichen. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, man hätte die ganze Abwicklung den jeweiligen Kommunen mit den eingerichteten Impfzentren überlassen.

Von Herbert Metzner