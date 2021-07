Peine

Der Einkauf oder der Arztbesuch ist in ländlichen Regionen mitunter eine Herausforderung. Besonders für Menschen ohne eigenes Auto. Sie sind auf den ÖPNV angewiesen – und dieser wird in Wendeburg nun durch einen Bürgerbus ergänzt. Das ist eine gute Idee! Menschen aus den umliegenden Ortschaften erreichen unkomplizierter den Kernort und die Buslinien nach Peine und Braunschweig. Das ist Dank des Bürgerbus-Vereins und seinen vielen ehrenamtlichen Helfer möglich. Sie leisten Pionierarbeit, denn der Bürgerbus in Wendeburg ist der erste im Landkreis Peine. Diesem Beispiel schließen sich hoffentlich noch viele weitere Gemeinden an und machen das Peiner Land mobil.

Von Nina Schacht