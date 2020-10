Broistedter Tobias Hoffmann möchte IHK-Präsident werden

Broistedt

„ Peine wird gehört“: Große Pläne hat Tobias Hoffmann aus Broistedt. Er möchte Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Braunschweig werden. Im Oktober finden die Wahlen zur IHK-Vollversammlung statt.

Der 54-jährige Tobias Hoffmann ist Geschäftsführer der Firma Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH in Broistedt. Das Unternehmen produziert Filteranlagen, die im Mikrometerbereich pro Minute zwischen 150 bis 20 000 Liter Öl filtern und rückkühlen können. Er sagt: „Bisher bin ich Stellvertreter von Helmut Streiff. Da Streiff nicht mehr antreten wird, möchte ich – wenn ich gewählt werde – gerne das Amt des Präsidenten übernehmen.“ Die IHK sei wichtig, um die Interessen der Unternehmen in der Region Braunschweig-Peine-Salzgitter-Goslar-Wolfenbüttel-Helmstedt zu vertreten.

Dabei freut sich der 54-Jährige, dass viele Peiner dabei sind und sich zur Wahl stellen (siehe Kasten). „Nicht mehr dabei sein wird leider die jetzige Vizepräsidentin Ulrike Brandes-Peitmann, die sich jahrzehntelang für den Wirtschaftsstandort Peine stark gemacht hat“, bedauert er. Das sein ein großer Verlust, aber jetzt müssten jüngere Kräfte ran und sich engagieren.

Zur Galerie Fotos von der Firma Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH in Broistedt, die spezielle Filteranlagen herstellt.

Die IHK Braunschweig ist laut Hoffmann wichtig, da sie branchen- und regionsübergreifend die Interessen ihrer 42 500 Mitgliedsunternehmen vertritt. Sie wirke für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft ihres Bezirks. Es gilt dabei eine Pflichtmitgliedschaft. Zum Hintergrund: Unternehmen, die in Deutschland eine Betriebsstätte unterhalten, sind Mitglied einer Industrie- und Handelskammer ( IHK), sofern sie zur Gewerbesteuer zahlen. Eine Folge daraus ist die Pflicht zur Zahlung von Beiträgen, die sich über die Höhe der Gewerbesteuer und bei Großunternehmen auch über die Mitarbeiterzahl zusammensetzen.

IHK wählt: 142 Kandidaten für 80 Sitze Rund 40 000 Gewerbetreibende aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer Braunschweig sind aufgerufen, die Vollversammlung, das höchste Gremium der IHK, für die Wahlperiode 2020 bis 2023 zu wählen. Um die 80 Sitze bewerben sich 142 Kandidaten. Die Stimmzettel müssen bei der IHK Braunschweig spätestens bis zum 28. Oktober, 24 Uhr eingegangen sein. Unter den Kandidaten sind viele Peiner wie etwa Gildemeister Carsten Senge, sein Stellvertreter Ole Siegel, Jan Dietrich Rademacher (Kalksandsteinwerk Wendeburg) Harald Schmidt (Pelikan). Armin Fieber (Kraftwerk Mehrum), Mario Hesse (Photovoltaikanlage), Mario Wesche (Bewe Entsorgung), Thomas Kirchmann ( Kirchmann Consulting Ilsede), Angela Di Punzio-Kühn (Dima), Ronald Auringer (Aris Industrieservice Edemissen), Thomas Mehlan (Glückauf Immobilien) und Sören Stolte (Kreiskurier).

Der Broistedter betont: „Wir haben als IHK gute Verbindungen in alle Landesministerien und machen uns für die heimische Wirtschaftsregion stark.“ Als Peiner Beispiele nennt er die Verkehrsbelastung der Autobahn 2. „Dabei sind wir sowohl für einen Ausbau der A 2, als auch für eine noch bessere Verkehrslenkung über die Tempo-Anzeigen.“ Daneben möchte man den Halbstundentakt beim Enno-Zug erreichen, der auf der Strecke zwischen Hildesheim, Braunschweig und Wolfsburg auch an den Bahnhöfen Woltwiesche und Broistedt hält. Und der Ausbau der Wedtlenstedter Schleuse sei wichtig für den Güterverkehr per Schiff. Man verstehe sich bei den Initiativen, Stellungnahmen und Gutachten „als kritischer und konstruktiver Gesprächspartner und als Impulsgeber für Politik, Verwaltung, Institutionen und Verbände“.

Außerdem sei die IHK wichtig, da die öffentliche Aufgaben in den Bereichen der Berufsbildung und des Prüfungswesens wahrnehme. „Aus unseren Mitgliedsunternehmen gewinnen wir rund 1400 Prüfer für die ehrenamtliche und fachkundige Mitarbeit im Bereich Ausbildung oder Fortbildung. Dabei müsse man etwa die schriftlichen Prüfungen beaufsichtigen, Klausuren benoten und die mündlichen und praktischen Prüfungen abnehmen. „Das alles zeigt, wie vielfältig unsere Aufgaben sind und warum ich so vehement für die IHK eintrete“, betont der Geschäftsmann.

Von Thomas Kröger