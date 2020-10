Broistedt

Ein Zigarettenautomat an der Straße Osterriehe in Broistedt ist am Donnerstag gegen 22.45 Uhr beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei haben die Täter einen sogenannten „Polen-Böller“ entzündet und in die Öffnung des Automaten gelegt.

Ob dieser durch die Explosion gesprengt werden sollte, um Zigarettenschachteln zu stehlen, ist bislang unklar. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben machen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Peiner Polizei unter (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion