Broistedt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend um 18.40 Uhr auf der L 475 zwischen Broistedt und Vallstedt ereignet. Ein 86-jähriger Autofahrer aus Wolfsburg übersah eine 52-jährige Lengederin, die mit ihrem Fahrrad vor ihm von Broistedt in Richtung Vallstedt fuhr. Der Wolfsburger touchierte mit dem rechten Außenspiegel die Radfahrerin, die dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von von der Redaktion