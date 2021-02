Broistedt

Handytelefonate während der Autofahrt, unangeschnallte Fahrer und Fahrzeuge, die augenscheinlich zu schnell unterwegs sind: Bei der Polizei Vechelde gingen in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden besorgter Bürger ein, die sich auf das Gewerbegebiet in Broistedt beziehen und insbesondere gegen so genannte Auslieferungsfahrer richten. Immer wieder wurde auf die Missachtung geltender Verkehrsvorschriften hingewiesen.

Am 24. Februar wurde den ganzen Tag kontrolliert

„Die Polizei hat daher am Mittwoch, 24. Februar, von 9 bis 18 Uhr Kontrollen in diesem Bereich durchgeführt“, berichtet Polizei-Sprecher Matthias Pintak. In der Tat stellten die eingesetzten Beamten insgesamt 16 Verstöße fest. Im einzelnen war das die Missachtung der Gurtanlegepflicht (16 Verstöße), die Benutzung eines Mobiltelefons durch den Fahrer während der Fahrt (6) und sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen.

„Die Polizei wird den Bereich des Gewerbegebietes weiterhin überwachen und gezielte Maßnahmen treffen, um Verkehrsverstöße zu minimieren“, kündigt Pintak an. In jedem Fall werde die Polizei konkret prüfen, ob gegen die Fahrer bei Zuwiderhandlungen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden.

Von Kerstin Wosnitza