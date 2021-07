Broistedt

Ein 20-jähriger Autofahrer ist in Broistedt gegen einen Grundstückszaun geprallt. Der Mann sei am Sonntag um 4 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Straße Fuhseaue abgekommen, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Montag. Sowohl am Zaun als auch an der Bepflanzung entstand ein erheblicher Schaden. Der Fahrer flüchtete zunächst, konnte bei der Polizei-Fahndung aber ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro.

Von Jan Tiemann