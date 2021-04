Broistedt wächst: Für die neuen Gewerbeflächen gebe es bereits mehrere Interessenten. Dies bedeute aber auch ein größeres Verkehrsaufkommen. Um alles besser zu koordinieren zu können, hat die Gemeinde die Erstellung mehrerer Konzepte in Auftrag gegeben.

Bürgermeisterin Maren Wegener und Ortsbürgermeister Ulrich Jablonka sehen sich die Verkehrssituation in Broistedt am Einmündungsbereich Osterriehe an. Quelle: Gemeinde Lengede