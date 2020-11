Broistedt: Autofahrer übersieht Radfahrer

Broistedt

Die blendende Sonne könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall auf dem Rosenhagen in Broistedt gewesen sein. Dort habe am Dienstag gegen 9.15 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen in die Ostenstraße einen entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer übersehen, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Mittwoch.

2300 Euro Schaden

Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer am Bein verletzt und musste ins Klinikum in Salzgitter-Lebenstedt gebracht werden. Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben von Pintak etwa 2300 Euro.

Von Jan Tiemann