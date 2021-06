Broistedt: 34-Jähriger beschießt Polizei mit Feuerwerkskörpern

Broistedt

Mit einer Waffe hat ein 34-jähriger in Broistedt Polizisten bedroht und sie mit Feuerwerkskörpern beschossen. Die Beamten wurden am Mittwochabend gegen 18.55 Uhr zum Südring gerufen, weil dort ein Mann randaliert hatte.  Zeugen hatten beobachten, dass er von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses Gegenstände herunter geworfen und zudem Feuerwerkskörper gezündet hatte. Außerdem soll er mit Leuchtstoffmunition geschossen haben, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Donnerstag.

Mehrfach in die Luft geschossen

Bereits bei der Befragung von Zeugen habe sich der Mann auf dem Balkon gezeigt und mit Gegenständen geworfen. Er beleidigte zudem die eingesetzten Beamten. Nach der Ansprache durch die Polizei habe der 34-Jährige aggressiv gewirkt und Feuerwerkskörper auf die Kollegen gefeuert, schilderte Pintak. Im weiteren Verlauf wurde mehrfach in die Luft geschossen.

Ohne erkennbaren Grund habe der Mann schließlich gegen 19.40 Uhr seine Wohnung verlassen und konnte von den Polizisten überwältigt und festgenommen werden. Hierbei habe er erheblichen Widerstand geleistet. Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe, Hieb- und Stoßwaffen sowie eine kleine Menge Drogen sicher. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 34-jährige Mann bei seiner Tatausführung unter dem Einfluss von Drogen stand, es wurde daher eine Blutprobenentnahme veranlasst“, erklärte Pintak. „Zudem könnte sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Hierzu müssen fachärztliche Gutachten erstellt werden.“

Zahlreiche Ermittlungsverfahren

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz, Straftaten gegen das Waffengesetz und Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz ein. Die Auswertung und Sichtung der sichergestellten Gegenstände dauerte am Donnerstag noch an.

Von Jan Tiemann