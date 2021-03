Kreis Peine

Und noch ein Jahr ohne Osterfeuer: Versammlungsverbot, Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen machen die beliebten Veranstaltungen, mit denen in vielen Ortschaften im Peiner Land sonst die Sommersaison eingeläutet werden, nun schon zum zweiten Mal hintereinander unmöglich. Damit die Bortfelder Fans der gemütlichen Traditionsveranstaltung nicht ganz darauf verzichten müssen, haben sich die Jugendwarte der örtlichen Feuerwehr etwas Besonderes ausgedacht: Sie organisieren ein „Osterfeuer to go“ an und liefern alles, was dazu gehört, frei Haus. Der Erlös aus dieser Aktion soll der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute kommen.

Jedes Paket kostet 14,99 Euro

„Wir haben eine ähnliche Idee bei einer anderen Wehr außerhalb des Landkreises Peine im Internet entdeckt. Der Gedanke hat uns sehr gut gefallen, und so haben wir ihn für unsere Verhältnisse angepasst und umgesetzt“, sagt der stellvertretende Jugendwart Stefan Koch. Die Bürgerinnen und Bürger von Bortfeld hatten die Möglichkeit, für 14,99 Euro ein Paket zu bestellen, das alles beinhaltet, was man für ein richtiges Osterfeuer braucht: Enthalten sein werden jeweils fünf Bratwürstchen von der Fleischerei Führmann, vier Flaschen Bier – je nach Vorliebe Wolters oder Härke, denn Bortfeld liegt direkt an der „Biergrenze“ – Oster-Schokolade, Feuerholz und Anzünder.

Verteilt wird am Karfreitag-Morgen

„Der Gewinn aus der Aktion kommt der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute“, sagt Koch, der gemeinsam mit Jugendwart Eike Feuge und anderen Helfern am Karfreitag-Morgen coronakonform dafür sorgen wird, dass die Pakete zu den Auftraggebern kommen. Anmelden konnte man sich bis Dienstag vor Ostern, damit die Fleischerei die Wurstbestellung rechtzeitig genug bekommt. Etwa 50 Bortfelder hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt ihr eigenes kleines Osterfeuer gesichert, abgerechnet wird über den Förderverein der Feuerwehr. Das „echte“ Bortfelder Osterfeuer wird übrigens von der Jungen Gesellschaft organisiert. Die Feuerwehr unterstützt die Unverheirateten, indem sie die Brandwache übernimmt. „So hilft man sich gegenseitig, jeder übernimmt einen Teil der Arbeit, und alle haben etwas davon“, erklärt Koch.

Stefan Koch (l.) und Eike Feuge in der noch fast leeren Fahrzeughalle. Auch die Aktiven warten sehnlichst darauf, das neue Gebäude zu beziehen. Quelle: Ralf Büchler

Warten auf den Umzug ins fertige neue Gebäude

Was mit dem Erlös aus der aktuellen Osterfeuer-Aktion geschehen soll, wissen Koch und Feuge schon genau: Im gerade fertiggestellten neuen Feuerwehrgerätehaus gibt es einen eigenen Raum für den Brandschutz-Nachwuchs, für den noch einiges an Mobiliar fehlt. „Wir hoffen nun, dass wir auch bald wieder zum Dienst zusammenkommen dürfen. Es ist schon bitter, dass wir das tolle neue Gebäude haben, aber wegen der Kontaktbeschränkungen nicht dorthin wechseln können. Es ist ein bisschen so, als wenn man aus seiner Drei-Zimmer-Wohnung nicht ins neue Eigenheim ziehen kann, obwohl es längst fertig ist“, sagt Koch und spricht damit sicher auch den Kameraden von der aktiven Wehr aus der Seele.

Schon zum Martinstag hatten die Jugendfeuerwehr-Betreuer eine tolle Idee: Weil ein Laternenumzug nicht möglich war, haben sie an die Mitglieder Kekstüten verteilt. Den Termin dafür haben sie vorher abgesprochen, und so haben die Jungen und Mädchen bei sich zu Hause mit ihren Laternen gestanden und ihre Präsente entgegengenommen. „Das ist auch prima angekommen“, freut sich Koch.

Von Kerstin Wosnitza