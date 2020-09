Bortfeld

In Bortfeld fürchten sich Katzenbesitzer im Wohngebiet am Stadtweg vor einem nicht angeleinten Jagdhund, der frei herumläuft und bereits mehrere Katzen im Wohngebiet Stadtweg totgebissen haben soll. Bisher ist bei der Gemeinde Wendeburg nur der jüngste Fall gemeldet worden: Die Katzen Klara und Schröder von Anke und Bernd Weber wurden kürzlich durch den Hund getötet. Gegen seinen Besitzer, ein Landwirt aus dem Ort, hat das Ehepaar gemeinsam mit sieben weiteren Zeugen aus der Nachbarschaft Anzeige erstattet. Kurios: Größere Kreise hatten die Vorfälle in der Ortschaft bislang offenbar nicht gezogen.

Beiß-Vorfälle waren dem Ortsbürgermeister nicht bekannt

Ortsbürgermeister Wolfgang Brandes waren die Beiß-Vorfälle bislang so nicht bekannt. „Nachdem ich darüber in der Presse gelesen habe, habe ich beim Schiedsmann Roland Weber nachgefragt, ob er mehr weiß – er ist für Streitschlichtungen in Bortfeld zuständig“, berichtet Brandes, der sich nun auch in der betroffenen Nachbarschaft umhören will.

Weber sind die Vorfälle ebenfalls neu – und er ist wohl auch nicht der richtige Ansprechpartner. Im Nachbarschaftsrecht würden nur Streitigkeiten zwischen benachbarten Grundstückseigentümern geregelt. „Bei uns werden zum Beispiel Schlichtungen beantragt, wenn ein Nachbar den Überwuchs seines Baumes nicht entfernt“, erklärt Weber. Das Ordnungsamt sei für solche Beiß-Vorfälle zuständig.

Katzenschutzverein berät zum Thema

Bei Fragen rund um das Thema beraten aber auch Tierschutzvereine in der Region. „Wir empfehlen bei vermissten oder versehrten Katzen immer, bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten“, sagt Angelika Malik vom Katzenschutzverein Braunschweig, an den sich auch die Katzenbesitzer Anke und Bernd Weber aus Bortfeld gewandt haben. In den meisten Fälle werde keine Anzeige erstattet.

„Viele Katzenbesitzer denken, dass es nichts bringt – das stimmt nicht so ganz“, sagt Malik. Hätten die Bewohner in Bortfeld die Beiß-Vorfälle bereits früher gemeldet, wären die örtlichen Behörden möglicherweise schon früher auf dieses Problem aufmerksam gemacht worden. „Zumal in diesem Fall der Name des Hundebesitzers bekannt ist, was die Chancen erhöht, dass das zuständige Veterinäramt eingreift“, sagt die Ehrenamtliche. Laut Kreissprecher Fabian Laaß läuft derzeit noch das Verfahren einer Wesensprüfung des bissigen Hundes aus Bortfeld.

