Den Katzenhaltern in Bortfeld reicht es jetzt: Schon mehrfach ist der nicht angeleinte Hund eines Landwirts aus dem Ort auf ihre Tiere losgegangen, acht von ihnen soll er bereits gerissen haben. Erste Anwohner haben jetzt Anzeige erstattet.

Bissiger Hund läuft in Bortfeld frei herum: Offenbar schon acht Katzen totgebissen

