Bettmar

Ein bislang unbekannter Täter ist auf dem Waldsee-Campingplatz in Bettmar in den Wohnwagen eines 74-Jährigen eingebrochen. Als Tatzeitraum gab Polizeisprecherin Pia Sauer Mittwoch, 28. April, 13 Uhr, bis Dienstag, 11. Mai, 13.30 Uhr an. Ob etwas gestohlen worden ist, werde aktuell noch geprüft. Es entstand bisher ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen „Wohnungseinbruchdiebstahls“ ein.

Von Jan Tiemann