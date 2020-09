Beim Pflügen: Landwirt entdeckt Sprenggranate bei Wendeburg

Wendeburg

Wenn sie explodiert, kann sie ein bis zu zweiter Meter tiefes und breites Loch reißen: Eine deutsche Flakgranate mit dem Kaliber 8,8 Zentimeter hat einem Landwirt aus Wendeburg einen kleinen Schrecken eingejagt. Er entdeckte die rund 30 Zentimeter lange Granate aus dem Zweiten Weltkrieg nämlich Mittwoch bei der Feldarbeit – und machte alles richtig. Er rief die Polizei! „In solchen Fällen bloß nicht selber tätig werden und die Granate womöglich einladen. Wir haben Experten für so etwas“, betont Peines Polizeisprecherin Stefanie Schmidt.

Zünder war zum Glück weggegammelt

Die herbeigerufenen Kollegen des Kommissariats Edemissen alarmierten den Kampfmittelbeseitigungsdienst und übermittelten Fotos, mit denen Sprengmeister Thorsten Lüdeke eine erste Einschätzung vornehmen konnte. Die Sache lief glimpflich ab. Denn: „Zum Glück war der Zünder nach rund 75 Jahren im Erdreich weggegammelt. Die zündauslösenden Elemente waren also nicht mehr da. Deshalb konnten wir die Granate einladen und mitnehmen“, erläuterte der Sprengmeister.

Die Sprenggranate war ursprünglich mit einem Zeitzünder ausgestattet, der so eingestellt werden konnte, dass innerhalb von 30 Sekunden eine Detonation in der Luft herbeigeführt wird. „Normalerweise sitzt der Schlagbolzen so auf Spannung, dass er nur auf eine leichte mechanische Energie wartet“, erläuterte Lüdeke. Wäre der Zünder nicht weggegammelt gewesen, „hätten wir die Granate vor Ort berührungsfrei gesprengt“, erklärte der Sprengmeister. Doch das sei in diesem Fall nicht nötig gewesen.

Bei jedem Verdacht sollte die Polizei gerufen werden

Die letzte Reise führt die Granate nun ins Zwischenlager nach Munster, Experten der Gesellschaft für Entsorgung von Kampfstoffen zersägen sie dort in Kammern in Portionsscheiben, die dann im Brennofen laden. Gefahr beseitigt! Der Landwirt habe alles richtig gemacht, lobt Sprengmeister Lüdeke. „Bei jedem Verdacht eines Funds von Munition oder zum Beispiel einer Handgranate bitte sofort die Polizei anrufen“, betont Lüdeke.

Von Christian Meyer