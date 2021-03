Peine/Lengede

Der Zug passt nicht zum Bahnsteig oder der Bahnsteig nicht zum Zug: Wie man es dreht und wendet, barrierefrei ist es manchmal noch nicht. Das soll sich in Lengede-Broistedt und Woltwiesche ändern.

Im Süden Peines fahren die „Ennos“, die Züge der Metronom Eisenbahn Gesellschaft. Sie fahren die Strecken Hildesheim-Braunschweig-Wolfsburg und Wolfsburg-Hannover. Ihre Einstiegshöhe liegt bei 76 Zentimetern. Das Problem: Die Bahnsteige in Lengede-Broistedt und einer in Woltwiesche sind niedriger. Zwar verfügen die Züge über einen Schiebetritt, doch stufenfrei ein- und aussteigen ist nicht möglich.

Rampen für Rollstuhlfahrer

Daher sollen nun die beiden Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden, in Lengede-Broistedt soll Ende des Jahres damit begonnen werden, beide Bahnsteige auf 76 Zentimeter zu bringen. Zusätzlich wird der Zugang zum Bahnsteig verändert, es werden Rampen für Rollstuhlfahrer angelegt. Für sehbehinderte Menschen wird es taktile Leitsysteme und Lautsprecherdurchsagen geben. Bis Mitte kommenden Jahres soll der Ausbau abgeschlossen sein.

In Woltwiesche ist bereits ein Bahnsteig im Zuge des Ausbaus der zweigleisigen ICE-Strecke barrierefrei gestaltet worden. Der zweite soll folgen, voraussichtlich in 2025. Die Entwurfsplanung läuft.

In Peine und Vöhrum sind die Bahnsteige bereits 76 Zentimeter hoch, es fahren jedoch die Emil-Züge der Westfalenbahn mit einer Einstiegshöhe von 55 Zentimetern. „Für dieses Problem wird es zunächst keine Lösung geben“, sagt Detlef Haßelmann vom Regionalverband Großraum Braunschweig. „Man braucht wegen der großen Fahrgastnachfrage diese Doppelstocklösung auf der Strecke.“ Als die Züge, die noch relativ jung sind, bestellt worden seien, habe es noch keine doppelstöckigen Fahrzeuge mit 76 Zentimeter Einstiegshöhe gegeben. Andere Züge auf dieser Strecke einzusetzen sei nicht möglich, da der Auftrag der Westfalenbahn über 15 Jahre laufe – mit einer anschließenden Garantie über 15 Jahre, die Fahrzeuge weiterhin einzusetzen.

Regionalverband: Bahnhöfe in Peine und Vöhrum sind barrierefrei

Ein- und Aussteigen ohne fremde Hilfe ist an diesen Bahnsteigen für Rollstuhlfahrer derzeit nicht möglich. Per Taste können mobilitätseingeschränkte Zugreisende den Zugbegleiter rufen, der dann eine Rampe anlegt. Dennoch gelten die Bahnsteige in Peine und Vöhrum als barrierefrei. Größere Umbaumaßnahmen wird es nicht geben, lediglich kleinere Maßnahmen wie ein Unterfahrschutz für den Schiebetritt soll in Vöhrum nachgerüstet werden. Der Peiner Bahnhof erhält ein neues Wetterschutzhaus und das Blindenleitsystem soll erneuert werden.

Darüber hinaus ist im benachbarten Landkreis Gifhorn, in Meinersen, ein barrierefreier Umbau der Bahnsteige geplant. Baubeginn wird noch in diesem Sommer sein. In der Region Hannover wird der Bahnhof Immensen-Arpke in absehbarer Zeit umgebaut. Bereits barrierefrei seien die Bahnsteige in Dollbergen und Dedenhausen, teilte eine Sprecherin mit.

Zwei Millionen Euro für Umbau in Broistedt

Der Ausbau ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramm des Landes Niedersachsen. Die Kosten belaufen sich für den Ausbau in Lengede-Broistedt auf zwei Millionen Euro, in Woltwiesche auf 700 000 Euro, auch in Meinersen werden zwei Millionen Euro veranschlagt. Neben dem Land beteiligen sich auch Bund und Regionalverband an den Kosten.

Voraussichtlich bis 2028 werden alle Bahnsteige im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Großraum Braunschweig mit Höhen von 76 Zentimeter oder 55 Zentimeter barrierefrei sein. Langfristig bestehe bundesweit das Ziel, nur noch eine Bahnsteighöhe von 76 Zentimeter zu haben. Wenn dann auch alle Züge eine Einstiegshöhe von 76 Zentimetern aufweisen, bietet diese Lösung eine uneingeschränkte Flexibilität, so der Regionalverband.

Auch Bushaltestellen sollen im Kreis Peine barrierefrei werden Nicht nur Bahnhöfe, sondern auch Bushaltestellen im Landkreis Peine sollen barrierefrei umgebaut werden – und das noch in diesem Jahr. Bei einigen ist der Umbau bereits erfolgt. Hierbei unterstützt der Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) die Kommunen finanziell. Haupt-Fördergeber ist die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) mit 75 Prozent. Verbleiben 25 Prozent, von denen der RGB die Hälfte übernehmen will – entsprechend tragen die Kommunen lediglich 12,5 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Auf diese Weise seien zahlreiche Kommunen in der Lage gewesen, schon jetzt mehr Haltestellen barrierefrei umzubauen, als es ohne Förderung möglich gewesen wäre, so RGB-Sprecherin Gisela Noske. Eine willkommene Hilfe, denn freiwillig ist die Maßnahme nicht: Die Kommunen sind zur barrierefreien Herstellung der Haltestellen gesetzlich verpflichtet. Insgesamt 220 000 Euro an Fördermitteln Im Kreis Peine sollen im Laufe des Jahres die Bushaltestellen in der Gemeinde Edemissen barrierefrei ausgebaut werden, wofür es Zuschüsse von rund 65 000 Euro gibt. In Lengede beläuft sich die Summe auf 63 000 Euro, in Peine auf rund 25 000 Euro. Für die Gemeinde Wendeburg sind 22 000 und für Vechelde 15 000 Euro vorgesehen. Knapp 20 000 Euro an Zuschüssen gibt es für die Erneuerung der Bushaltestelle in der Ortsmitte von Bülten in der Gemeinde Ilsede. Unterm Strich macht das 220 000 Euro an Fördermitteln.

Von Mirja Polreich