Barbecke: Feuerwehr rettet Katze aus luftiger Höhe

Barbecke/Vechelde

Einen besonderen Einsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Vechelde-Wahle erfolgreich gemeistert: Sie wurde nach Barbecke gerufen, um eine Katze aus einer Baumgruppe zu retten.

Die Kinder und Pflegekräfte der Einrichtung WOLF (Wohnen – Orientiert am – Leben in der – Familie) in Barbecke waren besorgt um ihre Katze Hella. Der Ruheplatz, den sich das Tier in einer Baumgruppe ausgesucht habe, sei wohl etwas zu hoch gewesen, berichtete Ortsbrandmeister Michael Hanne. Deshalb traute sie sich offenbar den Rückweg nicht zu und verharrte bereits mehrere Tage in luftiger Höhe. „Da halfen auch die lockenden Rufe der dort in einer familienorientierten Wohnform betreuten Kinder nichts“, schildert Hanne. Weil mit den Mitteln der Feuerwehr Lengede eine Rettung der Katze nicht möglich war, suchte eine Betreuerin den telefonischen Kontakt zur Ortswehr Vechelde-Wahle und bat um den Einsatz der Drehleiter.

Die Gefahr bei derartigen Einsätze ist, dass hoch sitzende Katzen bei Annäherung des Drehleiterkorbs doch die Flucht über den Baumstamm zur Erde wählen oder sogar springen. Daher sei zunächst die telefonische Abstimmung mit dem Lengeder Gemeindebrandmeister Martin Kröhl und eine Lageerkundung durch den Barbecker Ortsbrandmeister Sven Cleve erfolgt. „Daraufhin wurde unser Hubrettungsgerät von der Feuerwehr Lengede angefordert“, erklärt Hanne.

Die Lageerkundung habe ergeben, dass die Drehleiter zwar nur in einem sehr engen Bereich und auf unbefestigten Untergrund in Stellung gebracht werden konnte, aber dass dies möglich war, berichtet Hanne. So wurde die Drehleiter sicher auf Unterlegplatten abgestützt und der Fahrzeugführer nahm eine der Katze bekannte Mitarbeiterin der Einrichtung mit in den Rettungskorb. Zwar verkrallte sich die Katze am Geäst, trotzdem gelang die Rettung problemlos. „Nach dem Erreichen des sicheren Grundes wurden viele Bilder von Hella und der Rettungsmannschaft von den Kindern aufgenommen – das war sicher für die dort betreuten Kinder das Ereignis des Monats“, ist Hanne überzeugt.

Von Jan Tiemann