B1 bei Klein Gleidingen: Lkw stell sich quer, Auto kracht dagegen

Vechelde

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Sattelzug am Dienstagabend, 22 Uhr, bei Klein Gleidingen von der Bundesstraße 1 abgekommen. Bei dem Versuch, den Lkw wieder in die Spur zu bekommen stellt sich dieser quer, so dass die volle Fahrbahnbreite versperrt wurde. Ein entgegenkommender 28-jähriger Audi-Fahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern.

Hoher Sachschaden durch Unfall

Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt. An dem Auto und der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden von insgesamt rund 25 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Von der Redaktion