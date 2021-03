Wense

Der Radweg an der Wenser Allee sorgt für Gesprächsstoff. Zwar ist noch unklar, wann er gebaut wird – doch die Neu-Bepflanzung steht in der Kritik. Fest steht, dass einige Bäume entlang der Allee gefällt werden müssen. Dirk Reinecke, AfD-Fraktionsmitglied im Wendeburger Rat und Gartenbauingenieur, regte die komplette Entnahme der Bäume der Allee an – und eine Neubepflanzung mit Roteiche und Platane. Das Ökosystem müsse jedoch bei einer Ersatzbepflanzung vorrangig im Blickfeld stehen, entgegnet die Grünen-Fraktion aus Wendeburg – und schlägt den Lindenbaum vor.

Ausbau Wenser Allee – darum geht es:

Der Hintergrund: In der Ausbauplanung zur Wenser Alle wurde festgelegt, dass zu fällende Bäume mit Neubepflanzungen kompensiert werden. Der Allee-Charakter des geschützten Landschaftsbestandteils solle gewährleistet werden, hatte Kreis-Sprecher Fabian Laaß zuvor mitgeteilt. Zum Teil abgestorbene Bäume sollen auch als neue Habitatstrukturen für bedrohte und geschützte Tierarten dienen.

Grünen halten Bepflanzung mit Plantanen nicht für geeignet

Die Grünen Kreistagsfraktion betont: „Viele Bäume an der Wenser Allee sind noch erhaltens- und schützenswert. Die Trockenheit in den letzten Jahren hat für alle Wälder und Gehölzbestände negative Auswirkungen gehabt und so mussten aus Verkehrssicherheitsgründen einige Bäume der Allee entfernt werden. Die Forderung, alle Bäume der Wenser Allee zu fällen und eine Neubepflanzung mit Plantanen vorzunehmen, zeuge nicht gerade von einer großen Fachkenntnis.

Der Grund: „Die Platane ist kein heimischer Baum. Die Insektenwelt hierzulande ist daran nicht angepasst. Damit sind Insekten und Kleintiere – Eichhörnchen, Fledermäuse, Vögel – gemeint, die Bäume als Nahrungsquelle und Lebensraum nutzen. Unsere heimischen Tierarten können mit Bäumen, die aus Südeuropa oder Amerika stammen, nicht viel anfangen“, so Rosi Waldeck im Namen der Grünen.

Grüne bevorzugen die Alle mit der Linde zu bepflanzen

Nach Aussage von Fachleuten eigne sich dafür die Linde hervorragend: Zu der Pflanzengattung der Linden (Tilia) gehörten ungefähr 40 verschiedene Arten. Drei davon, nämlich die Sommerlinde, Winterlinde und Silberlinde kommen in Europa vor. Ihre Blütezeit ist von Mai bis Juli und ihre Früchte sind kleine Nüsse. Bienen finden in Lindenblüten eine große Menge an Pollen und Nektar und produzieren daraus einen sehr leckeren Honig. Die Bäume werden 10 bis 30 Meter hoch und können bis zu 800 Jahre alt werden. Die verschiedenen Sorten der Linde haben unterschiedliche Blütezeiten, so dass sie für die Insekten- und Bienenwelt hervorragende Nahrung zur Verfügung stellen.

„Uns geht es nicht darum, die kostengünstigste und einfachste Lösung zu suchen, sondern sie den heutigen Klimabedingungen anzupassen und vor allem wollen wir die Straße als Allee erhalten“, heißt es in der Mitteilung der Grünen.

