Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher flieht in Broistedt mit Beute

Broistedt

Durch ein gekipptes Fenster ist ein Einbrecher in eine Wohnung an der Krugstraße in Broistedt gelangt. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr. Als die Bewohnerin nach Hause kam, befand sich der Täter noch im Schlafzimmer, flüchtete dann aber sofort mitsamt Beute durch ein Fenster.

Der Einbrecher stahl elektronische Geräte und Schmuck im Wert von etwa 2800 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und appelliert daran, dass beim Verlassen der Wohnung sämtliche Fenster und Türen zuschließen. „In jedem Fall können sie sich jederzeit an die Polizei unter (0 51 71) 9990 wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Hilfe zur Verfügung“, sagt Polizeisprecherin Pia Sauer.

Von der Redaktion